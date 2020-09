Coronavirus: Speranza, nostri scienziati sono stati bravissimi, ci hanno guidato in maniera brillante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, quando è iniziata in Italia l’emergenza da Covid-19 "non c’era un manuale d’istruzione, una soluzione scontata. I nostri scienziati sono stati bravissimi – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo -, li difenderò sempre, ci hanno guidato in maniera brillante. Giudicare oggi un video, un aperitivo, una dichiarazione di un sindaco, è facile". Speranza sta intervenendo alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma. (Rin)