Bulgaria: oggi anniversario dell’unificazione mentre proseguono le proteste contro il governo

- Nel giorno in cui la Bulgaria si celebra il 135mo anniversario dall'unificazione del Principato di Bulgaria e della provincia della Rumelia orientale, non accennano a fermarsi le proteste contro il governo. I manifestanti hanno fatto sapere che i raduni si terranno per il 60mo giorno consecutivo in tutto il paese per chiedere le dimissioni del governo e del procuratore generale Ivan Geshev. La scorsa notte i manifestanti hanno di nuovo bloccato temporaneamente il traffico nel centro di Sofia tra il boulevard di Tsar Osvoboditel e il ponte delle Aquile. Intanto oggi sono previsti diversi eventi in tutto il paese per festeggiare l’unficazione. Secondo quanto venne previsto nel trattato di Berlino del 1878, testo conclusivo delle decisioni prese dal Congresso nella stessa capitale tedesca, la Bulgaria meridionale (denominata Rumelia orientale) fu separata dallo Stato bulgaro e tornò all'Impero ottomano con parziale autonomia. L'unificazione fu compiuta dopo che avvennero manifestazioni di massa nella Rumelia orientale in seguito a un colpo di Stato senza spargimento di sangue, che estromise il governo centrale. Il 6 settembre 1885 il territorio fu riunito al Principato di Bulgaria. (segue) (Seb)