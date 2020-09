Bulgaria: oggi anniversario dell’unificazione mentre proseguono le proteste contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha incontrato venerdì il segretario capo del ministero dell'Interno, Ivaylo Ivanov, e il capo dell'Agenzia di stato per la sicurezza nazionale, Dimitar Georgiev, per chiedere spiegazioni sulle violenze della polizia sui manifestanti che hanno partecipato alle proteste anti-governative, scoppiate a Sofia il 2 settembre. "La popolazione aspetta risposte", ha detto Radev, ripreso dall'agenzia di stampa "Bulgarian News Agency". Ivanov ha difeso il lavoro delle forze dell'ordine e respinto l'accusa di utilizzo di metodi violenti da parte della polizia nei confronti dei cittadini bulgari scesi in piazza. "Stiamo facendo il nostro lavoro come ci è stato insegnato. Non ci sono stati atti brutali da parte della polizia", ha sostenuto Ivanov. (segue) (Seb)