Bulgaria: oggi anniversario dell’unificazione mentre proseguono le proteste contro il governo (3)

- Il Parlamento bulgaro ha ripreso i lavori il 2 agosto, nel mezzo delle proteste su larga scala contro il governo tenutesi nella capitale nelle ultime settimane. Il presidente bulgaro, Rumen Radev, è intervenuto presso l’Assemblea nazionale ribadendo la necessità, già espressa in precedenza, che l’esecutivo guidato dal premier Bojko Borisov rassegni le proprie dimissioni sull’onda delle proteste. Inoltre secondo Radev, i parlamentari dovrebbero rifiutare qualsiasi tentativo di formazione da parte del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) del primo ministro di formare un nuovo esecutivo tecnico. Il presidente si è rivolto ai membri del Parlamento affinché non approvino gli emendamenti alla legge elettorale proposti dalla coalizione di governo. Radev ha anche invitato la polizia ad evitare qualsiasi forma di violenza nel sedare le proteste. L’Aula era mezza vuota in quanto i parlamentari di Gerb non erano presenti in diretta polemica con lo stesso capo dello Stato. Prima di entrare in Parlamento, Radev è stato accolto dai manifestanti che hanno scandito slogan per chiedere le dimissioni del governo. (segue) (Seb)