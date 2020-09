Bulgaria: oggi anniversario dell’unificazione mentre proseguono le proteste contro il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato martedì primo agosto da Radev, il governo bulgaro è "moralmente finito" per questo è necessario che rassegni le proprie dimissioni. Il presidente della Bulgaria ha auspicato le dimissioni dell'attuale esecutivo, guidato dal primo ministro Bojko Borisov. "Questo esecutivo è finito moralmente ed è importante che finisca anche formalmente il prima possibile", ha detto Radev in conferenza stampa a margine della visita all'Accademia militare G.S. Rakovsky di Sofia. Sulle proteste in corso negli ultimi mesi a Sofia contro il governo, il capo di Stato ha dichiarato. "I manifestanti chiedono la fine del regime di Borisov", ha proseguito Radev che preme per "dimissioni immediate, un governo di transizione, e nuove elezioni" alle luce anche del nuovo progetto di revisione della Costituzione annunciato dall'esecutivo. (Seb)