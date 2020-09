Sanità: Speranza, nessuna paura a chiedere risorse del Mes per riforma settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, si deve fare la riforma della sanità, ma si può farla "in una fase espansiva, in cui - ha spiegato - ho più risorse". Intervenendo alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Non ho paura di chiedere le risorse del Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Per me, da dovunque vengono i soldi, se sono spesi per il nostro Servizio sanitario nazionale, si tratta di una spesa giusta che va difesa". (Rin)