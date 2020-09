Scuola: Molinari (Lega), Conte si assuma responsabilità disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, segnala che "del disastro scuola, oltre al ministro incompetente Azzolina, manca all'appello un altro, se non il primo, responsabile che continua a nascondersi: si chiama Giuseppe Conte, presidente del Consiglio per caso. Perché non parla?". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Non ha rivendicato più volte di essere responsabile delle scelte del governo? Bene, è il momento di far seguire alle parole anche i fatti. Smetta di nascondersi dietro la povera Azzolina, bocciata da tutti, famiglie e istituzioni, e abbia il coraggio di assumersi la responsabilità dell'ennesimo disastro annunciato. Di fronte all'Italia e all'Europa - conclude l'esponente leghista - cerchi di evitare il ridicolo, dopo il fallimento". (Com)