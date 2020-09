Referendum: Speranza, sbagliato eccessivo protagonismo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, "è sbagliato un eccessivo protagonismo del governo su un tema che riguarda la Costituzione. Una cosa è l'esecutivo, una cosa è il referendum" sulla riduzione del numero dei parlamentari. Intervenendo alla festa del "Fatto Quotidiano", a Roma, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "Credo molto in una frase di Piero Calamandrei che dice che 'quando si parla di Costituzione, i banchi del governo devono essere vuoti'. Noi che stiamo al governo non dobbiamo politicizzare eccessivamente questo referendum. Ho vissuto con molta sofferenza - ha spiegato Speranza - il referendum del 2016, quando da deputato mi sono speso per il 'no'. Ho vissuto amaramente il protagonismo del governo all'epoca". (Rin)