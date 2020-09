Decreto Agosto: Labriola (FI), ennesima fiducia lederebbe opposizioni e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, sottolinea che "il decreto Semplificazioni arriva finalmente alla Camera ma purtroppo, dopo un breve passaggio in commissione martedì, in Aula sarà posta la fiducia canonica come oramai prassi della maggioranza. Alla Camera - continua la parlamentare in una nota - non riusciremo ad avere un quadro del provvedimento perché il testo se pur profondamente modificato ancora non è pubblicato da nessuna parte. Purtroppo questa maggioranza che approva i provvedimenti nei Consiglio dei ministri con la classica dicitura del 'salvo intese' sta strozzando la democrazia e i lavori delle Camere". L'esponente di FI prosegue: "Ora al Senato è incardinato anche il decreto Agosto che ha una portata di 25 miliardi, Fico e Casellati non consentano questo ulteriore scempio della democrazia, dettino i tempi del decreto in modo da poter essere modificato e discusso anche dall'altro ramo del Parlamento. Basta con la maggioranza che fa bello e cattivo tempo al suo interno, basta con un governo ostaggio di se stesso, l'Italia ha bisogno di risposte concrete che solo nel confronto nelle commissioni, con gli emendamenti possono arrivare". Per Labriola, "il decreto Agosto deve arrivare anche alla Camera per essere modificato, se i tempi si allungheranno le opposizioni manifesteranno sotto palazzo Chigi. La democrazia e le regole del gioco democratico devono essere rispettate basta con la falsa collaborazione di un esecutivo incapace di rispettare la Carta costituzionale, il Parlamento e gli italiani". (Com)