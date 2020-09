Governo: Patuanelli, stiamo disegnando Stato non imprenditore ma che affianca tessuto produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, "gli imprenditori hanno bisogno di certezza, di programmazioni pluriennali su misure ad alto moltiplicatore e, soprattutto, di uno Stato che faccia da guida agli investimenti basandosi su una visione capillare e globale dello sviluppo industriale del Paese. Dobbiamo rendere strutturale su almeno un triennio - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - Transizione 4.0, potenziando le aliquote e arrivando a una totale detassazione degli investimenti. Così come intendiamo rendere strutturale il superbonus 110 per cento, una delle misure di rilancio più importante di questo governo. Stiamo disegnando uno Stato che non si fa imprenditore, ma che affianca il tessuto produttivo del Paese per garantire una transizione gentile ma necessaria, senza provocare shock ai sistemi produttivi. Ne ho parlato - conclude Patuanelli - questa mattina a Cernobbio, in occasione del Forum annuale The European House - Ambrosetti. Nel pomeriggio, invece, sarò all’evento di chiusura di Esof 2020 Trieste". (Rin)