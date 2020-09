Migranti: Lamorgese, portare ricollocazioni su un piano più stringente, correlazione con Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, "bisogna dare ancora più forza allo spirito del vertice di Malta, in cui si era condiviso il principio della solidale collaborazione nell’accoglienza dei migranti. La mia idea - ha spiegato la titolare del Viminale, intervenendo all'ultimo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti, a Cernobbio - è che le ricollocazioni vadano portate su un piano più stringente, che presenti, se non connotazioni di una vera e propria obbligatorietà, una stretta correlazione, quasi in termini di premialità, con i meccanismi di finanziamento europei, a cominciare da quelli del Recovery fund". (Rin)