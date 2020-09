Milano: Sala, ripresa ci sarà e sarà prima di altre realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa di Milano ci sarà. Ne è convinto il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto questa mattina all’evento di apertura della Giornata europea della cultura ebraica. “È ovvio che le città che come Milano andavano particolarmente bene pagheranno un prezzo più significativo in questa fase, ma la nostra città ha in sé componenti e valori fondanti che a mio avviso permetteranno di ripartire prima di altre realtà, perché le nostre università, la nostra industria, la nostra creatività, il nostro mix di culture, la partecipazione, il senso civico dei cittadini, il volontariato, sono valori che non sono scomparsi. Può essere messo in difficoltà il momento specifico di Milano, ma quando queste componenti fondamentali continuano ad esserci, la ripresa ci sarà. Noi ne verremo fuori ovviamente”, ha detto Sala. Lo strumento per uscire dalla crisi, secondo il sindaco, è un dialogo aperto: “Io chiedo aiuto a tutti, chiedo la disponibilità di tutti e offro la capacità di ascoltare e di imparare. È proprio il momento di intensificare il dialogo e lo scambio di opinioni, perché chi si occupa di politica deve avere una visione della città e ritengo con la mia giunta di averla, però oggi la volontà dei cittadini, quello che desiderano e le loro paure stanno creano i presupposti di un cambiamento". "Non possiamo rimanere fermi ad aspettare che qualcosa succeda, dobbiamo confrontarci, dobbiamo lavorare assieme perché da una situazione così difficile potrà nascere anche qualcosa di meglio per questo mondo”, ha concluso Sala. (Rem)