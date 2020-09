Libano: leader Hezbollah Nasrallah riceve capo ufficio politico Hamas Haniyeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha ricevuto il capo dell'ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, in viaggio in Libano da mercoledì. Si tratta della prima visita nel paese in quasi 30 anni. La sua mossa arriva dopo l'accordo del 13 agosto scorso raggiunto da Emirati Arabi Uniti e Israele per la normalizzazione delle loro relazioni. Secondo quanto reso noto oggi dall'ufficio stampa di Hezbollah, Nasrallah e Haniyeh hanno esaminato "gli sviluppi politici e militari in Palestina, Libano e nella regione", citando "i pericoli per la causa palestinese", inclusi "progetti arabi di normalizzazione" con Israele. Le parti hanno sottolineato la "solidità" dei legami tra Hezbollah e Hamas, nonché la "stabilità" dell '"asse della resistenza (muqawama)", termine usato per designare il partito sciita e i suoi alleati, in particolare l'Iran, nella loro lotta contro Israele. Non è stata indicata né la data né il luogo dell'incontro. Nasrallah ha vissuto in un luogo segreto per un decennio e raramente fa apparizioni pubbliche. Giovedì scorso Haniyeh ha partecipato a una riunione allargata dei gruppi palestinesi, contro la normalizzazione dei paesi arabi con Israele. Durante il suo tour di diversi giorni, il leader di Hamas è stato ricevuto dal presidente del parlamento, Nabih Berry, dal primo ministro uscente, Hassane Diab, e dal direttore della sicurezza generale, il generale Abbas Ibrahim. (Lib)