Giappone: tifone Haishen in arrivo sulla costa sud, attese piogge e venti record

- Il temuto tifone Haishen ha raggiunto le acque a sud del Giappone e la sua intensità, avvertono le autorità locali, potrebbe essere tale da dannegiare pali della luce e sollevare automobili. Accompagnato da forti venti e violenti piogge il tifone potrebbe arrivare nella serata di oggi, il primo pomeriggio in Italia, nei pressi dell'isola di Kyusha. Funzionari del servizio metereologicvo, citati dal quotidiano "The Japan Times", segnalano che le aree di passaggio potrebbero essere colpiti da "vento e maree record". Le stime indicano che in alcune aree di Kyushu, fino alle 6 di mattina di lunedì, si potrebbero rovesciare fino a 600 millimetri di pioggia. In alcune località della prefettura di Okinawa, ancora più a sud, i venti hanno toccato la velocità di 182 chilometri all'ora. Diverse centinaia di migliaia di persone sono state invitate a lasciare le loro abitazioni e mettersi in località sicure, lontane dalla traiettoria del decimo tifone stagionale. Al momento sono stati cancellati 528 voli, mentre i treni ad alta velocità e alcuni segmenti del trasporto ferroiario verranno sospesi nella giornata di lunedì. Analoga decisione è stata comunicata da diverse aziende, mentre la Guardia costiera giapponese a fatto sapere di aver sospeso le ricerche di decine di marinai naufragati a causa di un altro evento atmosferico, dopo il salvataggio di due di loro. (Git)