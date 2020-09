Tunisia: attacco Sousse, ministro dell'Interno si reca sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno tunisino, Taoufik Charfeddine, si è recato a Sousse, dove questa mattina degli uomini con coltello hanno colpito una pattuglia della Guardia nazionale. Dopo l'uccisione dei tre autori dell'attacco, sono in corso delle operazioni di rastrellamento. Nell'attacco, avvenuto nella località di Akouda, a nord di Sousse, è rimasto ucciso l'agente Sami Mrabet, mentre l'agente Rami Limam è ricoverato in condizioni critiche, secondo una nota del ministero dell'Interno. Il portavoce della Guardia nazionale, Houssemeddine Jbebli, ha spiegato che i tre assalitori hanno attaccato una pattuglia della sicurezza ad Akouda, sulla via che conduce alla Baia degli angeli, a El Kantaoui, a Sousse. (Tut)