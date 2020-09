Regno Unito: Raab smentisce ipotesi terrorismo su accoltellamenti a Birmingham

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha detto che in merito agli accoltellamenti avvenuti nella notta a Birmingham non ci sono al momento informazioni che possano collegare quanto avvenuto ad un attentato terroristico. Nel corso di un intervento ad un programma del primo canale televisivo dell’emittente “Bbc”, Raab ha definito quanto accaduto nel centro della città britannica un "incidente molto grave”. "Sappiamo che è un incidente molto grave. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le vittime e le loro famiglie”, ha affermato il capo della diplomazia di Londra. “Penso che in questo momento non sappiamo molto di più oltre a dire che i cittadini devono stare molto attenti”, ha aggiunto. Nel frattempo le autorità locali hanno confermato che cinque uomini sono rimasti feriti nella notte, uno gravemente, a seguito degli accoltellamenti a Birmingham.(Res)