Alitalia: De Micheli, questione di qualche giorno, spero di avere novità verso metà prossima settimana

- "È una questione di qualche giorno, quindi, spero davvero di avere novità verso la metà della settimana". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, sui tempi della partita relativa alla compagnia aerea. "Anche questo - ha sottolineato l'esponente dell'esecutivo - non è un dossier semplice. Appare una cosa quasi scontata, ormai. Invece, come sapete - basta che vi guardiate indietro rispetto alla storia di Alitalia -, è una cosa molto complessa che però credo vedrà la luce nei prossimi giorni". A chi le ha chiesto se il nuovo assetto di Alitalia sarà quello di una Newco senza debiti, la titolare del Mit ha risposto in maniera affermativa, e alla domanda se il governo non tema rilievi dall'Europa, De Micheli ha spiegato: "Noi adesso dobbiamo costituire la società, che ha delle linee guida approfondite sul piano industriale. La società produrrà in 30 giorni un piano industriale dettagliato partendo dalla legge che dice che la prospettiva di capitalizzazione è di tre miliardi. Di conseguenza - ha proseguito il ministro -, in quel piano industriale ci saranno una serie di previsioni di discontinuità rispetto all'Alitalia di prima e, invece, alcune scelte strategiche rispetto alla novità del mercato di adesso, che è la vera grande questione che alla fine ci ha convinto a rilanciare in questo modo sul futuro del traffico aereo italiano". (Rem)