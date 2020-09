Roma: controlli antidroga dei carabinieri, 8 spacciatori arrestati in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore i carabinieri di Roma hanno arrestato otto persone per spaccio di droga e hanno sequestato ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. In via del Pescaccio, zona Casal Lumbroso, un romano di 46 anni, pregiudicato, è stato trovato alla guida con 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,5 Kg, 255 euro in contanti e un telefono cellulare ritenuto collegato alle attività di spaccio. Al Quarticciolo, invece, sono stati arrestati due uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 42 anni, tutti pregiudicati, sorpresi in via Manfredonia subito dopo aver ceduto delle dosi di cocaina. Addosso nascondevano 11 dosi di droga e 340 euro, ritenuti provento di spaccio. Altri 20 grammi di cocaina sono stati sequestrati a un albanese di 21 anni, con precedenti specifici e nella Capitale senza fissa dimora. Il giovane spacciatore è stato sorpreso in via Lorenzo, all’angolo con via Parini, dove aveva appena ceduto per 40 euro una dose a un romano di 51 anni. (segue) (Rer)