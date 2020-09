Roma: controlli antidroga dei carabinieri, 8 spacciatori arrestati in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romano di 16 anni, pregiudicato, è stato bloccato in via Dionisio, dopo che i carabinieri lo hanno visto depositare una busta all’interno del cortile di un condominio da cui successivamente ha prelevato degli involucri riponendoli nel suo marsupio. I militari sono immediatamente intervenuti recuperando complessivamente 50 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana. In via Flaminia è stato invece fermato un egiziano di 42 anni, pregiudicato, sorpreso in possesso di 45 g di cocaina. In zona La Storta, in via Pianezza, nell’abitazione di un romano di 32 anni, incensurato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 360 grammi di marjiuana, 7 piante di cannabis, un bilancino di precisione e il materiale utile al confezionamento delle dosi. (segue) (Rer)