Roma: controlli antidroga dei carabinieri, 8 spacciatori arrestati in 24 ore (3)

- A Trastevere una persona è stata denunciata mentre altri due sono stati segnalati, perché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale: in tutto sono state identificate oltre 150 persone. A Ponte Sisto un 47enne romano, disoccupato e con precedenti, è stato denunciato perché si è rifiutato di fornire le sue generalità ai militari che lo stavano controllando, rivolgendosi anche nei loro confronti con frasi minacciose. Ricondotto alla calma è stato poi accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, e a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un nunchaku, entrambi sequestrati. Due giovani, infine, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 2,4 grammi di hashish e di 0,8 grammi di marijuana e quindi sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura. (Rer)