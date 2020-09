Brexit: capo negoziatore Londra, governo non teme uscita senza accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico non teme una uscita dall’Unione europea senza prima avere raggiunto un accordo con Bruxelles. Lo ha detto il capo negoziatore del Regno Unito per la Brexit, David Frost, al quotidiano domenicale britannico “Mail On Sunday”. Frost dovrebbe partecipare ad un altro round di negoziati chiave la prossima settimana a Londra con la sua controparte, Michel Barnier, il capo negoziatore dell'Ue. Il diplomatico britannico ha sottolineato che Londra si sta preparando a concludere il periodo di transizione "qualunque cosa accada", anche se dovrà significare una uscita senza accordo. Nel corso dei colloqui informali di questa settimana tra Barnier e Frost, riporta il quotidiano, le due parti non sono riuscite a raggiungere un punto di svolta in vista dell’ottavo incontro formale in programma per domani nella capitale del Regno Unito. Ciononostante, sia Frost che Barnier punterebbero ad un accordo tecnico da raggiungere entro il mese di ottobre in modo da potere celebrarlo ufficialmente entro la fine dell’anno. Permangono forti distanze tra le due parti in merito a diverse questioni, come la pesca, il livello di sostegno alle imprese una volta che il Paese sarà fuori dall’Ue. (segue) (Rel)