Migranti: Lamorgese, Commissione europea sta preparando patto per asilo

- "La Commissione europea sta preparando il patto per l'asilo. Lo vedremo insieme. C'è grande collaborazione, il 17 agosto hanno interrotto le ferie i due commissari Ue e sono venuti con noi in Tunisia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine del suo intervento all'ultimo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. "Stiamo lavorando con i commissari europei - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - e vi assicuro che questo è un argomento di assoluta importanza. Il patto per l'asilo è lo strumento idoneo per dare certezza ai ricollocamenti". (Rem)