Milano: aggressione e rapina dopo un diverbio, un arresto in Melchiorre Gioia

- Questa notte a mezzanotte e mezza un 41enne filippino regolare in Italia è stato arrestato per rapina in via Luciano Zuccoli a Milano, in zona Melchiorre Gioia, dove una Volante della polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione di una lite arrivata al numero di emergenza. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un cittadino cinese di 39 anni che tratteneva il filippino a bordo di una bicicletta. Da accertamenti i poliziotti hanno appurato che poco prima, dopo un diverbio tra i due, il filippino aveva prima colpito al volto il cinese con un oggetto in vetro e poi gli aveva rubato il portafogli con all’interno 750 euro. Dopo la rapina, il 41enne aveva tentato di allontanarsi, ma la vittima è riuscita a trattenerlo fino all’arrivo della Volante, che l’ha bloccato e arrestato per rapina. Il filippino, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, dove si trova tuttora ricoverato per la frattura della mandibola e la lesione di un dente. (Rem)