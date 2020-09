Ue: Fornaro (Leu), fondi Recovery fund italiani da definire presto e bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "la definizione delle priorità e dei contenuti del piano italiano del Recovery fund è l'obiettivo prioritario del governo e dell'intero sistema Paese che deve essere raggiunto presto e bene. Di fronte alla crisi economica generata dal Covid-19, infatti - continua il parlamentare in una nota -, non ci si può perdere in disquisizioni teoriche e al tempo stesso però bisogna evitare la logica degli interventi a pioggia e con coraggio, invece, definire i settori strategici su cui investire". Secondo l'esponente di Leu, "un grande piano di riconversione ecologica e di messa in sicurezza del territorio, sanità e istruzione, insieme ad interventi per ridurre le diseguaglianza e attrezzarci al meglio alla sfida della rivoluzione digitale, sono gli assi portanti di una strategia di rilancio dell'Italia attraverso i fondi del Recovery fund. Su come sapremo gestire i fondi in arrivo dall'Europa - conclude Fornaro - ci giochiamo il nostro futuro e soprattutto quelle delle giovani generazioni: nessuno può permettersi il lusso di scommettere su di un fallimento". (Com)