Scuola: Gelmini (FI), fallimento per intero governo, Conte ha ignorato problemi

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "ad una settimana dal ritorno tra i banchi, la scuola è in mezzo al guado. Vanno ancora assegnate 60 mila cattedre, con la 'call veloce' voluta dal ministro Azzolina che è stata un flop e con un ormai scontato uso massiccio dei supplenti. Non ci sono - continua la parlamentare in una nota - regole e linee guida chiare in caso di contagi all'interno di un istituto. Caos totale sui cosiddetti lavoratori fragili: anche in questo caso dal ministero dell'Istruzione insufficiente comunicazione, e il rischio concreto di compromettere la continuità didattica. Sul tempo scuola e sugli orari di ingresso ed uscita milioni di studenti e famiglie non hanno ancora avuto alcuna indicazione, e i ridicoli banchi monoposto a rotelle - promessi in più occasioni dal commissario Arcuri - non sono arrivati praticamente ovunque: addio distanziamento sociale". Per l'esponente di FI, "questa situazione rappresenta un fallimento per l'intero governo, con in testa il premier Conte che per settimane ha sottovalutato e ignorato questi innumerevoli problemi". (Com)