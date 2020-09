Violenza donne: colpisce ex moglie in faccia con una bottiglia, arrestato a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al culmine di un litigio con l’ex moglie per motivi di gelosia, la colpisce al volto con il coccio di una bottiglia, di fronte ai due figli minori. È successo ieri sera a Milano, in via Civitali. La segnalazione è arrivata ai carabinieri intorno alle 21, che, giunti sul posto, hanno trovato solo la vittima, una 40enne marocchina. È stata lei a raccontare loro che l’ex marito poco prima l’aveva colpita, per poi allontanarsi subito dopo. L’uomo, un 40enne marocchino senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato rintracciato poco dopo dai militari, mentre in forte stato di agitazione da uso di sostanze alcoliche e psicotrope stava tentando di dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. Bloccato, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate e portato nel carcere di San Vittore. La donna, che ha riferito ai carabinieri di altre violenze subite in passato dall’ex marito e mai denunciate, è stata medicata sul posto dal 118 e poi trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo, da cui è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni per il trauma facciale e al naso subiti.(Rem)