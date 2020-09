Migranti: Lamorgese, non possiamo bloccare i barchini affondandoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento in occasione della giornata conclusiva dei lavori del Forum Ambrosetti, a Cernobbio, ha dichiarato: "Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli". Secondo l'esponente dell'esecutivo, "i barchini non devono partire: occorre, dunque, lavorare con i Paesi di provenienza, come la Tunisia dove sono stata due volte a luglio e ad agosto". (Rin)