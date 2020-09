© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, "oltre che per la vita quotidiana dei cittadini, la sicurezza cibernetica è fondamentale per le aziende che ad essa affidano la protezione del loro know-how, dei processi industriali e spesso la commercializzazione dei loro prodotti". L'esponente dell'esecutivo è intervenuta in occasione dell'ultimo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti, a Cernobbio. (Rin)