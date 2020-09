© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: Vucic, riconoscimento di Pristina non è in agenda a vertice di Washington - Sul tavolo dei negoziati al vertice tra Serbia e Kosovo alla Casa Bianca non c'è alcun patto per il riconoscimento di Pristina. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, commentando il primo giorno del summit. "Il primo documento che abbiamo ricevuto aveva per titolo 'Normalizzazione economica' e conteneva un punto sul mutuo riconoscimento, non una novità. Ho detto che non avremmo potuto accettarlo e l'amministrazione Trump si è comportata correttamente, hanno capito che non avremmo potuto accettarlo", ha dic Vucic, come riportato dall'emittente "Rtk". "Non ci sono dubbi che oggi e stanotte il riconoscimento del Kosovo non sarà in agenda, l'ho detto chiaramente", ha precisato Vucic che ha espresso il suo apprezzamento per la disponibilità mostrata dai rappresentanti statunitensi nei confronti della delegazione serba e delle sue richieste. Come dichiarato dal ministro del Lavoro serbo, Zoran Djordjevic, e confermato dal premier kosovaro, Avdullah Hoti, l'incontro verterà su questioni relative allo sviluppo economico. Sull'esito dell'incontro il presidente serbo non fa previsioni. "Nessuno può dire se sarà un vertice di massimo livello, dipende da quello che succederà stanotte", ha concluso Vucic. (Res)