Israele-Serbia: Netanyahu ringrazia Vucic per riconoscimento Gerusalemme capitale

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ringraziato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, per la decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e trasferirvi l’ambasciata di Serbia. Lo ha scritto sul profilo Twitter in arabo il capo dell’esecutivo di Gerusalemme. “Ringrazio il mio amico, il presidente serbo Vucic”, ha scritto dopo l'accordo firmato tra Serbia e Kosovo oggi alla Casa Bianca, che prevede, secondo quanto annunciato dal presidente Usa, Donald Trump, lo spostamento dell'ambasciata serba in Israele a Gerusalemme e il riconoscimento di Israele da parte del Kosovo. Netanyahu ha aggiunto al riguardo: “Vorrei anche ringraziare il mio amico e presidente Trump per il suo straordinario contributo a questo risultato”.(Res)