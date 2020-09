Pompeo al premier del Kosovo: "Proseguire i negoziati con la Serbia per normalizzare i rapporti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato ieri a Washington il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti. Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa con un comunicato, secondo cui Pompeo ha ribadito nel corso dell’incontro il sostegno degli Stati Uniti al Kosovo, incoraggiando il proseguimento dei negoziati con la Serbia per un accordo di normalizzazione globale incentrato sul riconoscimento reciproco. Il segretario di Stato ha inoltre esortato il governo di Pristina ad attuare gli accordi aerei, ferroviari e stradali raggiunti alla Casa Bianca con la Serbia sotto la mediazione dall'inviato presidenziale speciale Richard Grenell. Pompeo ha incoraggiato il Kosovo a concentrarsi sul rafforzamento dello stato di diritto e sulla lotta alla corruzione. Il segretario e il primo ministro hanno anche discusso degli sforzi del Kosovo nella lotta alla pandemia di Covid-19 e il suo impegno a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato venerdì che Serbia e Kosovo hanno raggiunto accordo per la normalizzazione dei rapporti economici durante il vertice in corso alla Casa Bianca tra i leader dei due Paesi. Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario per la stampa della Casa Bianca Judd Deere. "Il presidente Donald Trump ha annunciato che Serbia e Kosovo hanno accettato la normalizzazione economica. Un altro storico accordo raggiunto da questo presidente per rendere il mondo un luogo più pacifico e prospero", ha affermato Deere.Secondo quanto riportato dalla stampa kosovara, l'accordo è stato firmato dal primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte lo stesso Trump allo Studio ovale alla Casa Bianca. Le delegazioni di Serbia e Kosovo si trovano da ieri a Washington per discutere di questioni economiche in un vertice organizzato dall’inviato speciale per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Richard Grenell e dal consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump, Robert O'Brien.Parte dell'accordo prevede che la Serbia sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme mentre il Kosovo riconoscerà Israele. Al termine di due giorni di incontri, i governi dei due Paesi hanno deciso di cooperare su una serie di fronti economici per attirare investimenti e creare posti di lavoro. Trump ha definito come “storico” l’accordo affiancando i due leader nello Studio Ovale. "Non vedo l'ora di andare in entrambi i paesi in un futuro non troppo lontano”, ha aggiunto. Nel maggio del 2018 gli Usa hanno trasferito la loro ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. (Nys)