Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso ovunque, in particolare sui settori occidentali della regione; nella seconda parte progressive schiarite, con residui addensamenti a ridosso dei rilievi in serata. Dalla notte rovesci e temporali sparsi possibili ovunque, più insistenti e localmente forti sui settori occidentali, in esaurimento da metà giornata a partire da nord. Neve oltre 2500 metri. Minime stazionarie, massime in moderato o forte calo. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 25 °C. (Rem)