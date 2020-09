Roma: aggredito e picchiato in strada, muore 21enne a Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 21 anni è deceduto a Colleferro intorno alle 5 del mattino dopo essere stato aggredito, picchiato e lasciato a terra in fin di vita. Il giovane si trovava nei pressi di largo Oberdan, zona frequentata dai ragazzi per i locali notturni. Quando i carabinieri della compagnia di Colleferro sono intervenuti per rissa hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma il 21enne trasportato in ambulanza all'ospedale più vicino non ce l'ha fatta. Al momento per l'aggressione sono state fermate alcune persone e la loro posizione è al vaglio dei carabinieri. Le indagini sono in corso. (Rer)