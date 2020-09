Tunisia: agente ucciso in attacco con coltello a Sousse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della Guardia nazionale tunisina è rimasto ucciso in un attacco con coltello avvenuto nella località di Akouda, a nord di Sousse. Il portavoce della Guardia nazionale, Houssemeddine Jbebli, ha assicurato che gli agenti hanno rintracciato e ucciso i tre autori dell'attacco. Questa mattina due agenti della Guardia nazionale, in servizio presso il valico di Akouda che porta a El Kantaoui, sono stati attaccati da sconosciuti con un coltello. Il secondo agente ferito è in prognosi riservata. (Tut)