Regionali: Salvini, obiettivo è sette a zero per centrodestra

- È di sette a zero l'obiettivo del centrodestra per le prossime elezioni Regionali. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa tenuta al termine del suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Villa d'Este a Cernobbio. "Aspetto la sera del 21 per contare i voti veri anche in Campania - ha spiegato l'ex ministro dell'Interno - e quello che mi pongo come obiettivo è sette a zero. Ho delle bellissime sensazioni, lo dico con estrema cautela e umiltà, ma c'è una voglia di cambiamento pazzesca, anche in due Regioni come le Marche e la Toscana che da 50 anni votano a sinistra". Secondo il senatore, poi, "toscani e marchigiani sono persone concrete. Se l'attuale governatore della Toscana prometteva il nuovo aeroporto a Firenze 31 anni fa e nel suo programma elettorale ha il nuovo aeroporto di Firenze dopo 31 anni di chiacchiere - ha concluso Salvini - ci sta che un cittadino toscano gli dica che la differenza non ho è tra destra e sinistra, ma tra il vecchio e il nuovo". (Rem)