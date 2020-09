Roma: ladri di supermercati in azione, due furti sventati in poche ore, 3 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due furti sono stati sventati ieri dalla Polizia. Il primo, alle 13.45, è avvenuto in zona piazzale Flaminio dove due rumeni di 50 e 45 anni hanno derubato un minimarket della zona ma sono stati fermati dagli agenti dei commissariati Villa Glori e Salario e quindi sono stati arrestati. Un altro furto si è verificato invece poco dopo le 19 in via Casilina: qui a finire in manette è stato un bengalese di 32 anni che aveva asportato, senza pagare, merce da un supermercato per un totale di 136 euro.(Rer)