Governo: Patuanelli, non può vivacchiare in attesa di elezione Presidente della Repubblica

- "Il governo non può essere un governo che vivacchia nell'attesa dell'elezione del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Io credo che l'azione di questo governo abbia senso proprio se diventa un'azione coordinata, che va dal governo nazionale ai territori, che ha come fronte comune l'individuazione dei temi di rilancio del nostro paese. Non può essere un governo che vivacchia nell'attesa dell'elezione del Presidente della Repubblica, non può essere un governo che affronta i problemi uno alla volta come arrivano o che non decide; il governo è e dev'essere un governo che ha un'idea chiara del Paese su tutti i fronti, su tutti i temi e che parla di cosa dobbiamo cambiare in questo paese perché sia più vicino ai cittadini e perché risolva forse definitivamente alcune fragilità", ha detto Patuanelli. "Credo quindi che dev'essere chiaro e ce l'abbiamo ben chiaro che non possiamo vivere soltanto di contrapposizione o paura di chi potrebbe arrivare se ce ne andiamo noi. Noi dobbiamo lavorare per dare risposte ai problemi delle persone, io in particolare a quelli delle imprese", ha concluso il ministro. (Rem)