Germania-Russia: Maas su caso Navalnyj, nuove sanzioni Ue se Mosca non chiarirà sua posizione (2)

- Il ministero degli Esteri russo è tornato ieri sulla questione osservando che specialisti di numerosi paesi occidentali e organismi specializzati della Nato lavorano da molti anni sulle sostanze chimiche della famiglia Novichok. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo sul caso legato all’avvelenamento dell’attivista russa, Aleksej Navalnyj, che secondo quanto riferito dal governo tedesco sarebbe avvenuto"In connessione con le accuse perentorie secondo cui gli agenti nervini tossici, che sono chiamati Novichok in Occidente, sono stati sviluppati nel nostro paese, dobbiamo ricordare quanto segue. Nel corso degli anni, specialisti in molti paesi occidentali e in organismi specializzati della Nato hanno lavorato sulle sostanze che compongono questa vasta famiglia di prodotti chimici”, si legge in una dichiarazione della diplomazia russa in riferimento alla dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Germania e Francia, Heiko Mass e Jean-Yves Le Drian. “Inoltre, negli Stati Uniti, ad esempio, sono stati ufficialmente rilasciati più di 150 brevetti per gli sviluppatori della tecnologia per il loro uso in combattimento”, aggiunge il ministero degli Esteri di Mosca. (segue) (Geb)