Usa: parata per Trump sul lago Travis, affondano alcune barche

- Sostenitori del presidente Usa, Donald Trump, hanno organizzato nel pomeriggio di sabato una parata di barche sul lago Trake, in Texas. Le inattese onde causate dall'alto numero di partecipanti hanno però fatto affondare quattro natanti e mandandone altri sugli scogli. Incidenti replicati in numerosi immagini e video diffusi in rete, ma che non hanno comunque causato nessun ferito. Il numero di barche presenti alla parata era "eccezionale", ha assicurato ai media locali la portavoce dell'ufficio della Contea di Travis, Kristen Dark. Lo stesso ufficio, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, riferisce di aver "risposto a numerose chiamati da barche in difficoltà, molte delle quali affondate". Nessuna notizia di danni alle persone, assicura da parte sua il servizio di emergenza medica della Contea di Travis (Atcems). Il lago Travis è un bacino artificiale creato nel 1942 lungo il corso del fiume Colorado, a seguito della costruzione della diga Mansfield. (Nys)