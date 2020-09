Turismo: Sciotto (Fapi), servono segnali concreti dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, osserva in una nota che "le imprese impegnate nel comparto del turismo mostrano segnali di evidente difficoltà e temono per la loro sopravvivenza a causa delle poche prenotazioni che si registrano da mesi". Per il leader della Fapi, "il bonus turismo emanato dal governo non ha dato i frutti auspicati anche per le difficoltà economiche che investono da mesi le famiglie italiane. Pesa fortemente l'assenza dei turisti stranieri che rappresentano il vero punto di forza per tantissime strutture ricettive ed alberghiere, soprattutto nelle grandi città. Dal governo - conclude Sciotto - auspichiamo che arrivino al più presto segnali concreti di attenzione verso l'intero comparto del turismo". (Com)