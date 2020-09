Patuanelli: "Non sprecare la crisi, è un'occasione per cucire fratture delle attività produttive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella scatenata dalla pandemia, secondo il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, è una crisi che non va sprecata. "Mi interessa capire - ha detto intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio - perché siamo arrivati ad avere un mondo produttivo troppo frastagliato e frammentato, sotto-dimensionato, sotto-capitalizzato, con difficoltà di accesso al credito. Abbiamo un'occasione profonda: non sprechiamo questa crisi. Io credo che sia nostro compito quello di non sprecarla. Abbiamo l'occasione di andare a cucire alcune delle fratture delle nostre attività produttive, in un Paese che non cresce da 20 anni, che ha un deficit di produttività e che ha investito poco in ricerca e sviluppo".Per Patuanelli "sulla carta non sono troppo pochi gli investimenti pubblici, ma sono troppo pochi quelli che poi atterrano nell'economia reale" e per questo l'obiettivo del governo è "portare il nostro Paese a crescere più di quanto ha fatto fino ad adesso, ma sopratutto a livello dei nostri competitori europei e farlo in un modo sostenibile"."Credo - ha assicurato poi il ministro - che sia possibile che salvare il mondo da un punto di vista ambientale diventi un motore economico forte".(Rem)