Sport: Salvini, mi piace in presenza, non è solo tifo, ma centinaia di migliaia di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi piace lo sport in presenza. Lo dico al presidente del Consiglio: lo sport non è solo tifo, ma centinaia di migliaia di posti di lavoro da mille euro al mese. E io penso che in una struttura che ospita 70-80 mila persone, farne entrare 7-8 mila distanziate sia giusto”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al termine del suo intervento all'ultimo giorno dei lavori al forum Ambrosetti in corso a Villa D'este a Cernobbio. “Non si capisce perché le moto si e il pallone no – rileva Salvini - mi sembra un facile pregiudizio di un governo che non riesce a trovare soluzione è una volta alla settimana trova un nemico, il sovranista, il tifoso. Così non si va lontano”. (Rem)