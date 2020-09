Russia-Germania: ministero Esteri, Berlino risponda a nostre richieste su Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa non è sicura che la Germania non stia facendo un “doppio gioco” sul caso legato all’attivista russo, Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova a commento della richiesta avanzata dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas secondo cui Berlino si aspetta che Mosca chiarisca la sua posizione in merito all’avvelenamento di Navalnyj il prima possibile. Zakharova ha affermato che se il governo tedesco è stato "sincero nelle sue dichiarazioni", Berlino dovrebbe prontamente rispondere alla richiesta del procuratore generale russo di scambiare informazioni su caso. Richiesta che è stata inviata il 27 agosto. "Finora, non vi è alcuna certezza che una doppia partita non sia stata giocata in Germania, perché il Dipartimento di giustizia di Berlino, che è responsabile di considerare le questioni relative alla fornitura di assistenza legale, ha ricevuto la richiesta del procuratore generale russo dalle autorità tedesche. Dov'è questa “urgenza" su cui insistere”, ha sottolineato Zakharova parlando con la stampa russa. (segue) (Rum)