Russia-Germania: ministero Esteri, Berlino risponda a nostre richieste su Navalnyj (2)

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha evocato oggi nuove sanzioni da parte dell'Unione europea contro la Russia nei prossimi giorni se Mosca non chiarirà la sua posizione in merito all’avvelenamento dell’attivista russo Aleksej Navalnyj. In un’intervista al quotidiano “Bild am Sonntag”, il capo della diplomazia di Berlino sostiene che la Germania è pronta, in caso contrario, a consultare i propri partner europei. “Se non ci saranno contributi alle yindagini da parte russa nei prossimi giorni, dovremo discutere una risposta con i nostri partner", ha chiarito Maas in merito all'avvelenamento di Navalnyj che si trova in cura in Germania. “Quando pensiamo alle sanzioni, dovrebbero essere il più mirate possibile”, ha proseguito il ministro. In merito alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, Maas ha invece sottolineato come la sospensione dei lavori danneggerebbe non solo le imprese tedesche ma anche quelle europee. "Più di 100 aziende di dodici paesi europei sono coinvolte nel Nord Stream 2, circa la metà delle quali dalla Germania", ha affermato Maas. (segue) (Rum)