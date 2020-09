Russia-Germania: ministero Esteri, Berlino risponda a nostre richieste su Navalnyj (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di venerdì l’emittente televisiva di Stato della Bielorussia “Ont” ha pubblicato l'intercettazione relativa a una conversazione tra le autorità di Germania e Polonia in merito al caso dell'attivista russo Aleksej Navalnyj. L’agenzia di stampa russa “Tass” riferisce che nella registrazione in lingua inglese della telefonata due persone discutono del materiale su Navalnyj. Secondo quanto dichiarato in precedenza dal presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, il contenuto della telefonata confermerebbe come sul caso ci sia stata una "una falsificazione della realtà”. Secondo l'agenzia di stampa "Belta", quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angel Merkel, non si baserebbe su una verità accertata, ma su una serie di informazioni costruite appositamente per screditare la Russia. (Rum)