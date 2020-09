Business news: Libano, per Banca mondiale, 8 miliardi di dollari di perdite per l’esplosione del 4 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un rapporto, la Banca mondiale ha stimato in un massimo di 8,1 miliardi di dollari i danni e le perdite economiche causati dall’esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid". Secondo il rapporto "Rapid Damage and Needs Assessment" realizzato dalla Banca mondiale in collaborazione con Nazioni unite e Unione europea, i danni materiali derivanti dall'esplosione sono stimabili tra i 3,8 e i 4,6 miliardi, mentre il danno economico oscilla tra i 2,9 e i 3,5 miliardi. Il Libano necessita di aiuti finanziari urgenti tra i 605 e i 760 milioni di dollari, oltre ad assistenza aggiuntiva compresa tra 1,18 e 1,46 miliardi nel 2021. Secondo il rapporto, i settori più colpiti sono stati quello residenziale, dei trasporti e dei siti di interesse storico-artistico, ambiti cui il governo dovrebbe dare una risposta quanto più tempestiva possibile. Il prodotto interno lordo diminuirà di un ulteriore o,4 per cento quest'anno, cui farà seguito uno 0,6 per cento nel 2021. Tali previsioni si vanno ad aggiungere a stime precedenti della Banca mondiale secondo cui l'economia del paese dei cedri si sarebbe contratta del 10,9 per cento nel corso di quest'anno. Sempre il rapporto citato afferma che l'esplosione causerà un ulteriore aumento della povertà, che interessa già il 45 per cento della popolazione. (Res)