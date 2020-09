Business news: Iran, dieci miliardi di dollari in investimenti nel settore petrolchimico negli scorsi cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha investito circa dieci miliardi di dollari nell'industria petrolifera e petrolchimica negli scorsi cinque mesi. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna" citando il ministero del Petrolio della Repubblica islamica. Secondo quest'ultimo, entro la fine dell'anno iraniano (20 marzo 2021) è in programma l'inaugurazione di 17 progetti petrolchimici che porteranno la produzione iraniana nel settore a raggiungere i 100 milioni di tonnellate annui, per un controvalore di 25 miliardi di dollari. Entro il prossimo marzo, il governo di Teheran prevede anche di inaugurare un terminal petrolifero sul Golfo persico che permetta all'Iran di non dipendere dallo stretto di Hormuz per le proprie esportazioni. (Res)