Business news: Israele-Emirati, firmato primo accordo cooperazione in materia finanziaria

- Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato ad Abu Dhabi un accordo di cooperazione nella loro storia riguardante i settori bancario e finanziario. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” che cita una dichiarazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. La firma è avvenuta in occasione della visita ad Abu Dhabi delle delegazioni di Israele e Stati Uniti giunte nella capitale emiratina a bordo del primo volo diretto tra lo Stato ebraico e il Paese del Golfo. La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti, il ministero delle Finanze israeliano e le autorità di regolamentazione finanziaria israeliana hanno raggiunto un accordo in base al quale formeranno un comitato congiunto per la gestione degli accordi finanziari e gli investimenti e continueranno a discutere sulla promozione della cooperazione nei servizi finanziari. Inoltre, l’accordo prevede che la rimozione degli ostacoli alle operazioni finanziarie e bancarie, promuovendo investimenti congiunti nel mercato dei capitali. (Res)