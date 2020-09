Business news: Infrastrutture, Egitto assegna contratto realizzazione terminal container ad Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha assegnato al gruppo cinese Hutchison Ports, tra i principali sviluppatori infrastrutturali del mondo, un contratto per la realizzazione del più grande terminal container del Medio Oriente ad Abukir, a circa 13 chilometri a nordest di Alessandria. Il contratto è stato firmato dal comandante della Marina militare egiziana, il generale Ahmed Khaled, secondo quanto annunciato dal portavoce delle Forze armate egiziane, Tamer el Rifae. In base al contratto, la Marina militare egiziana e Hutchison Ports costituiranno una joint venture per allestire il più grande terminal container del Medio Oriente. Il terminal sarà situato ad Abukir e aumenterà il traffico di merci marittimo, egiziano. Inoltre, secondo quanto sottolinea El Rifae consentirà la formazione di personale specializzato nella gestione delle infrastrutture portuali, oltre a fornire opportunità di lavoro dirette e indirette. La capacità del terminal, secondo El Rifae, sarà di oltre un milione di container all’anno. (Cae)