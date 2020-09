Business news: Zimbabwe, governo restituisce terre espropriate ad agricoltori stranieri protetti da trattati di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invito rivolto dal governo dello Zimbabwe agli "agricoltori bianchi" a presentare domanda di compensazione sulle terre espropriate dall'amministrazione dell'ex presidente Robert Mugabe non si applica a tutti gli agricoltori bianchi sfrattati ma ad un numero limitato di agricoltori stranieri che beneficiano di una protezione speciale sulla base di trattati internazionali di investimento. Lo ha dichiarato su Twitter il segretario del ministero dell'Informazione e portavoce del governo, Nick Mangagwa, precisando che la procedura annunciata ieri dalle autorità si applica ad un totale di 37 agricoltori bianchi che rispondono ai detti criteri. Come confermato anche dall'emittente locale "East Coast Radio", Mangagwa ha dichiarato che altri proprietari terrieri sono già stati risarciti dal governo precedente, come ad esempio quelli olandesi, e che i titolari dell'offerta attuale potranno scegliere fra chiedere al governo altra terra o un risarcimento. L'account Twitter del portavoce è stato attualmente sospeso dalla piattaforma social per aver violato alcune regole di utilizzo. Quest'anno Twitter ha già chiuso l'account del ministero della Salute e quello dello stesso ministero dell'Informazione dove Mangagwa lavora. (Res)